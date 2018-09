Moskwa pod polskim panowaniem

Bitwa pod Kłuszynem to jedna z najwspanialszych wygranych w historii Polski. Wojska moskiewskie zostały pokonane, mimo że dysponowały kilkukrotną przewagą. Dlaczego tak się stało?

– Kluczową rolę odgrywała tu determinacja polskiego żołnierza i umiejętność nakłonienia go do podejmowania takiego wysiłku – to znaczy wielokrotnego szarżowania na umocnionego przeciwnika, powracania, wymieniania kopii, reorganizowania szyków i ponownego atakowania, aż do skutku – mówi dr Zbigniew Hundert z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Co stało na przeszkodzie objęciu tronu moskiewskiego przez królewicza Władysława? Dlaczego Smoleńsk był tak kluczową twierdzą? Jak bardzo korzystny był dla Rzeczypospolitej pokój zawarty w 1619 roku?

Program „Zwycięzcy” prowadzi Piotr Dmitrowicz, jego gościem jest dr Zbigniew Hundert z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

