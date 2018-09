Tak w stanie wojennym wyrzucano „zdrajców Polski Ludowej”

– »Żeby nikt mnie nie ubiegł, to ja tu do mieszkania wstawiam pianino« – powiedział oficer. Tego samego dnia prości żołnierze wnieśli to pianino i postawili je w naszej sypialni – mówiła Krystyna Grzybowska w rozmowie z „Muzeum Wspomnień Stanu Wojennego”. Znana publicystka zmarła w tym tygodniu.



