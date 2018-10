Prześlij nam swoje wspomnienia ze stanu wojennego!

Za pośrednictwem naszej stronie internetowej https://muzeum.superhistoria.pl czytelnicy podzielili się z nami do tej pory doświadczeniami ciężkimi (internowanie, zastraszanie, poniżanie), jak też takimi, które pokazują absurdy (m.in. wyprawy po mięso). Otrzymaliśmy też wiele wspomnień pokazujących codzienne komplikacje, które przyniósł ze sobą ten okres (m.in. konieczność przenoszenia zaślubin, rozpędzanie spotkań klasowych).

Poza wspomnieniami osób dorosłych otrzymaliśmy również historie zapamiętane przez ludzi, którzy byli wówczas dziećmi – takie opowieści również są jak najbardziej cenne.

Po raz pierwszy „uroki” stanu wojennego dotkliwie odczułam, gdy wieczorem wracałyśmy z mamą autobusem ze szkoły muzycznej. W okolicach obecnej gliwickiej Katedry trwała kolejna manifestacja, rozpędzana przy pomocy gazu łzawiącego i armatek wodnych. W pewnym momencie jakiś gorliwy funkcjonariusz przez uchylone okno wrzucił gaz łzawiący do autobusu. Oczy piekły przez dwa dni, zaczerwienienie schodziło dłużej.

Katarzyna, woj. śląskie





Zgodziłem się na przystąpienie do konspiracji. Do moich zadań należało zdobywanie informacji o rozwoju sytuacji, w tym przygotowanie listy proskrypcyjnej z adresami zamieszkania funkcjonariuszy i urzędników publicznych z terenu miasta. Nie wyjaśniono mi celu zbierania tych danych. Wiemy, gdzie mieszkasz – można by to spuentować.

Jerzy Fila, Sosnowiec





Teść umówił się ze znajomym ze wsi, u którego miało być świniobicie, że chętnie kupi jedną sztukę. Termin ustalono na… 13 grudnia 1981 r. Na wieś dotarliśmy bez problemów. Transakcja została przeprowadzona, towar załadowany do bagażnika. Wracamy do domu. Nagle silnik zaczął się dławić. Kichnął, prychnął i… zgasł. Teść poszedł do najbliższych zabudowań zapytać gospodarza, czy możemy wepchnąć samochód na podwórko. Gość wyściubił czubek nosa przez drzwi, popatrzył chwilę i powiedział: „Panie, co pan? Wojna!”, i zatrzasnął wrota.

Andrzej Kozera, Wołomin





Pamiętam demonstrację w dniu Niepodległości organizowaną pod pomnikiem Mickiewicza w Gliwicach; ZOMO w dużej ilości użyło gazu łzawiącego (jeszcze następnego dnia śmierdziało i ulice były zaśmiecone łuskami), funkcjonariusze pałowali demonstrantów tymi długimi pałami. (...) Z powodu wprowadzenia stanu wojennego mój brat i jego narzeczona musieli w trybie pilnym zmienić datę swojego ślubu (choć na obrączkach mają wygrawerowaną datę wcześniej planowaną).

Tomasz W., Gliwice





Grudzień był mroźny. Pusty. Nigdzie żywego ducha. Nie było samochodów ani autobusów. Lodowata mglista ciemność, tu i ówdzie tylko rozproszona słabym światłem latarni. I nagle z tej pustki po drugiej stronie ulicy wyłoniła się skulona, spiesząca się gdzieś przed siebie postać mężczyzny. Pamiętam swoje przerażenie, z jakim go obserwowałam. Co on robi? Czemu nie siedzi w domu? Czemu ryzykuje? Ot, 9-letnie zmartwienia…

Paulina Hallala