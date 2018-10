„Historia Do Rzeczy”: Polska! Ale jaka? Federacja czy inkorporacja

„Rok 1918 jest bez wątpienia jedną z najwspanialszych dat w naszych dziejach. Redakcja „Historii Do Rzeczy” dołącza do narodowych obchodów stulecia odzyskania niepodległości. I zachęcamy do tego wszystkich naszych Czytelników. Jest co świętować! W nowym numerze naszego pisma pokazujemy starcie dwóch wielkich koncepcji” – pisze Piotr Zychowicz w listopadowym numerze miesięcznika.

„Koncepcji federacyjnej Józefa Piłsudskiego i koncepcji inkorporacyjnej Romana Dmowskiego. Był to jeden z najważniejszych sporów w dziejach Rzeczypospolitej. A jego rozstrzygnięcie zaważyło na losach kolejnych pokoleń Polaków. A także Litwinów, Białorusinów i Ukraińców” – pisze redaktor naczelny „HDR”. Poza tym w numerze: • Piotr Zychowicz opisuje starcie koncepcji Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. • Roman Giertych i Zbigniew Gluza spierają się w dwugłosie na temat słuszności obu strategii. • Tomasz Stańczyk tłumaczy, jak Józef Piłsudski pomagał budować państwo ukraińskie, by zabezpieczyć wschodnią granicę II RP. • Dr Rimantas Miknys wyjaśnia w wywiadzie, jak wyglądały stosunki polsko-litewskie w dwudziestoleciu międzywojennym. • Grzegorz Wołk przypomina sprawę tajemniczej śmierci Stanisława Pietraszki – ostatniego człowieka, który widział żywego Stanisława Pyjasa. • Prof Saul David opowiada o kulisach najbardziej spektakularnej akcji wojsk specjalnych – odbicia zakładników z ugandyjskiego lotniska Entebbe. • Jakub Ostromęcki konfrontuje filmową opowieść o Johnie Rambo z rzeczywistymi próbami odbicia amerykańskich jeńców przetrzymywanych przez Wietkong. • Wit Siwiec, syn Ryszarda Siwca, który podpalił się w 1968 roku na Stadionie Dziesięciolecia, opowiada o nieznanych szerzej faktach dotyczących tej tragedii. • Mikołaj Iwanow przybliża sylwetkę Dmitrija Uspienskiego – kata i organizatora łagrów.