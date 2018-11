„Z jednej strony możemy usłyszeć, że Żydowska Służba Porządkowa była bandą zdemoralizowanych kolaborantów, która z zimną krwią wysłała tysiące swoich rodaków do komór gazowych; że policjanci z getta byli współsprawcami Holokaustu – pisze redaktor naczelny „HDR”. I dodaje: „Z drugiej strony możemy usłyszeć, że żydowscy porządkowi byli ofiarami Holokaustu, a co za tym idzie – nikomu nie wolno ich krytykować. Samo pisanie o niecnych czynach tych ludzi ma być przejawem antysemityzmu. Działalność żydowskich policjantów była bowiem rzekomo ich „strategią przetrwania”. Oba te skrajne poglądy wydają się mieć niewiele wspólnego z rzeczywistością. (…) Historia, jak to zwykle bywa, nie była wcale czarno-biała”.

Poza tym w numerze:

• Piotr Zychowicz opisuje realia pracy w policji żydowskiej i pokazuje cały wachlarz postaw jej funkcjonariuszy.

• Dwaj Żydzi ocaleni z Holokaustu szczerze opowiadają o tragedii życia za murami i o roli policji żydowskiej.

• Teresa Stylińska opisuje wciąż zagadkową sprawę zamachu na samolot Pan Am.

• Mikołaj Iwanow przypomina dramat rodu Wysłouchów z września 1939 r.

• Marek Gałęzowski kreśli fascynujące sylwetki żydowskich uczestników Powstania Listopadowego.

• Prof. Robert Frost, autor książki „Oksfordzka historia unii polsko-litewskiej”, wyjaśnia w wywiadzie na czym polegał historyczny fenomen Rzeczypospolitej.

• Piotr Semka opisuje pokolenie „Ragazzi del ‘99”, czyli bohaterskich włoskich żołnierzy z rocznika 1899, którzy po zakończeniu Wielkiej Wojny nie potrafili się odnaleźć w pokojowych czasach.

• Sławomir Koper pisze o romansach Ignacego Paderewskiego – nasz wielki wirtuoz wywoływał u swoich wielbicielek ekstazę i sam nie stronił od przygód...

• Prof. Jonathan Brent opowiada o stalinowskim polowaniu na żydowskich lekarzy. Miał to być pretekst od kolejnej czystki.

• Tomasz Stańczyk przypomina o smutnym końcu ostatniego króla Polski, który był wprawdzie honorowym, ale i faktycznym więźniem politycznym w Rosji.