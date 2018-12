Gitary przeciw milicyjnym pałom. Rock walki z komuną

Adam Adamczyk

Korzenie rodzimego rocka sięgają głębiej niż do lat 80., lecz przez długi czas nie potrafił on wybrzmieć z należytą mocą. Poszczególne zespoły jak gdyby dopiero badały teren i nabierały rozpędu, powoli kształtując swój styl. Szlaki przecierali Skaldowie, Czerwone Gitary, Niebiesko-Czarni oraz Czesław Niemen. Jednak mimo paru perełek (album Enigmatic Niemena) Polacy nie znaleźli swoich Beatlesów, zaś dekada lat 70-tych minęła w lżejszych rytmach: disco, popu, a dla ambitniejszych – jazzu lub bluesa. Co prawda na horyzoncie pojawiła się lublińska Budka Suflera oraz bluesowo-rockowe SBB (Silesian Blues Band, przemianowany na Szukaj, Burz, Buduj) z Siemianowic Śląskich – jednak to wciąż było zbyt grzecznie, konwencjonalnie, bez kontrowersji. Sygnałem do nadchodzącej rewolucji stało się powołanie do życia w 1978 roku Muzyki Młodej Generacji. Był to twór trudny do zdefiniowania. Pełnił rolę zarówno organizacji managerów i muzyków dostrzegających nadciągającą rewolucję, jak i swoistego nurtu artystycznego.

I tak początek nowej dekady okazał się jednocześnie zaczątkiem nowej epoki w polskiej kulturze muzycznej i młodzieżowej. Pomysłodawcy Muzyki Młodej Generacji, wraz z Telewizją Polską, postanowili dać wchodzącemu w dorosłość pokoleniu festiwal jakiego jeszcze nie było. Pełny ostrzejszych i alternatywnych brzmień, goszczący największe gwiazdy estrady, ale jednocześnie promujący muzyczne nowinki. Tak właśnie, w czerwcu 1980 roku opodal Kalisza rozpoczął się pierwszy Przegląd Muzyki Młodej Generacji – czyli po prostu Festiwal w Jarocinie.

Nie bez znaczenia pozostawały inne bigbitowe imprezy. W tym samym roku Toruń gościł pamiętny Festiwal Muzyki Nowofalowej, gdzie swój marsz na szczyt rozpoczęła Republika. Poznaniacy mieli swoją Rock Arenę, łodzianie Rockowisko, zaś wrocławianie koncerty Rocka na Wyspie. Nawet słynne Opole nie pozostało bierne i zaczęło chętniej promować odważniejszych wykonawców. Jednak to Jarocin zmienił układ sił. Był prawdziwą Mekką – uświadamiał fanom rocka i alternatywnego stylu życia z całego kraju, że nie są sami. Każda edycja oferowała słuchaczom występy największych gwiazd – z jednej strony – oraz konkurs talentów z drugiej. Nowe grupy po przejściu wymagających eliminacji miały realną szansę na ogólnopolską karierę. Możliwość tą wykorzystało zresztą wielu artystów, którzy nierzadko pozostawali na szczycie przez długie lata.

Kora dała czadu

W przełomowym 1980 roku, najpierw w Jarocinie, a zaraz potem w Opolu, popis dała grupa Maanam (wcześniej Maanam Elektryczny Prysznic). Charyzmatyczna Kora (właść. Olga Jackowska) – partnerka założyciela zespołu, Marka Jackowskiego – porwała tłumy surowym, ale żywiołowym wykonaniem przeboju Boskie Buenos.

Poza Maanamem w eterze pojawił się Porter Band (wcześniej związany z Jackowskimi), Kombi, Kasa Chorych, Exodus i Krzak. Ogółem, zainteresowanie nowym festiwalem zgłosiło aż 65 kapel (w kolejnych edycjach liczba ta przebijała 300!), z których kilkanaście najlepszych przeszło kwalifikacje. W konkursie talentów udział wziął – wkraczający na profesjonalne tory – Dżem z Ryśkiem Riedlem, który jednak przegrał finałową batalię z Ogrodem Wyobraźni. Swój debiut, za sprawą Nocnych Szczurów z Władysławowa, zaliczył także punk inspirowany zagranicznymi sukcesami Sex Pistols. Swoją szansę na debiut stracił natomiast tworzony przez nasto- i dwudziestolatków Kryzys (późniejsza Brygada Kryzys). Jak głosi plotka, rockmani nie dotarli do Jarocina, ponieważ… basista nie dostał zgody na wyjazd od rodziców.

Zresztą, początki rodzimego punk rocka – również przypadające na przełom lat 70. i 80. – siłą rzeczy nie mogły być usłane różami. Bo czy artyści kontestujący rzeczywistość, agresywni w formie i treści, mogli być w pełni akceptowani przez komunistów? Oczywiście nie, a cenzura sięgała nie tylko tekstów piosenek, ale nawet nazw zespołów! Dosadnie przekonała się o tym wspomniana Brygada Kryzys, której występ na jednej z imprez, organizatorzy uzależnili od zmiany lub skrócenia nazwy do Brygada K. Dla młodych punkowców taki kompromis był nie do przyjęcia, co przypłacili odsunięciem od koncertów i w niedalekiej przyszłości rozwiązaniem grupy. Tego błędu nie popełnili członkowie SS-20. Nazwa pochodząca od oznaczenia sowieckiej rakiety balistycznej Pionier – jednego z symboli zimnowojennych zmagań – została przeformowana na Dezertera. Swoją strategię wobec nowych form artystycznego wyrazu opracowała również propaganda. O młodzieżowej muzyce mówiono raczej niewiele, a jeśli już, to głównie artykułując przestrogi. Widzowie emitowanego w TVP programu Camerata mogli m.in. usłyszeć, że popularność punk rocka „z całą powagą uświadamia, jak wielkie szkody uczynił lekceważący stosunek władz oświatowych do spraw wychowania muzycznego i estetycznego w polskim szkolnictwie”.

W efekcie najbardziej hardkorowi wykonawcy początkowo nie liczyli na wielkie imprezy, trzymając się raczej klubów studenckich, na czele ze legendarnymi Hybrydami. Właśnie przy dzisiejszej ul. Złotej w Warszawie, schronienie w ciężkich momentach znajdowały takie zespoły jak Dezerter, Kult i T.Love. Jednak w końcu i oni wyszli z cienia.

Rok 1981

Mimo pewnych niedogodności, scena muzyczna rozwijała się lepiej niż dobrze. Koncerty organizowano wszędzie, zaś nowe kapele rosły jak grzyby po deszczu, również w mniejszych miastach. Te, które wybiły się dzięki Muzyce Nowej Generacji błyskawicznie uzyskały sławę i prestiż, w nielicznych tylko przypadkach blaknąc. Drugi Festiwal w Jarocinie przyniósł debiuty TSA (Tajne Stowarzyszenie Abstynentów) z Opola, Braku z Częstochowy oraz Opozycji (po roku przemianowanym na T.Love) z nastoletnim Muńkiem Staszczykiem. Kilka miesięcy później, podczas drugiego Festiwalu Grup Nowofalowych w Toruniu swoje przygody rozpoczęli TZN Xenna i Novelty Poland (późniejszy Kult).

Rockowa eksplozja idealnie zgrywała się z klimatem epoki. Muzyka oddawała narastające niepokoje społeczne, mówiąc głośno o tym, o czym wielu wolało milczeć.

Wtedy niespodziewanie, 13 grudnia 1981 roku gen. Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego na terenie całego kraju. Wydarzenie dezorganizowało życie każdego obywatela, ale muzykom szczególnie jawiło jako koniec świata. Grzegorz Ciechowski z Republiki wspominał: „Było takie partykularne myślenie. Chociaż przyszli rano po mojego byłego teścia, ja pomyślałem: k***a, co z koncertami? Padł strach, że to wszystko, co szykowaliśmy, runie”. Młodzi ludzie, którzy jeszcze kilka tygodni wcześniej występowali na scenie, podróżowali po kraju i nierzadko sympatyzowali z „Solidarnością” – nagle musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W świecie, gdzie radio unika rozrywki, wyjazd z miasta wymaga przepustki, wieczorami obowiązuje godzina milicyjna, a mężczyźni w wieku poborowym mogą w każdej chwili otrzymać powołanie do wojska.

Koncerty wentylowe

Dekret o stanie wojennym kładł w ręce urzędników niemal nieograniczone narzędzia służące „ochronie porządku publicznego, interesów państwa i praw obywateli”. Większość z nowych bądź zaostrzonych przepisów prawnych dotyczyła co prawda strajków i związków zawodowych, ale były również regulacje bardzo ogólne, mogące dotknąć także artystów. 5 lat pozbawienia wolności groziło za rozpowszechnianie wiadomości mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL; za szerzenie wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a także za tworzenie nagrań zawierających takie treści.

Spodziewać byłoby się można, że kultura rockowa w Polsce padnie lub przynajmniej ulegnie zamrożeniu. Paradoksalnie jednak, władza nie odważyła się stawiać zapór na drodze nowej fali. W istocie, nawet feralnego 13 grudnia 1981 roku w Zamościu odbył się koncert TSA! Lokalni mundurowi wykazali się rozsądkiem i uznali, że nagłe odwoływanie ustalonej wcześniej imprezy mogłoby rozjuszyć setki zebranych sympatyków rocka.

Organizowanie kolejnych zgromadzeń często wymagało ustępstw i kompromisów, ale było wykonalne. Już w lutym 1982 roku Sala Kongresowa w Warszawie ugościła zespoły Kombi, Mech i Exodus. Oficjalnie był to koncert charytatywny na rzecz mazowieckich powodzian. Udało się nawet przekonać milicję, aby nie wprowadzała funkcjonariuszy na imprezę. Ze swojej strony menadżerowie mieli zadbać o to, aby występy zakończyły się odpowiednio wcześnie – tak by fani mieli szansę wrócić do domów przed godziną milicyjną. Dzięki tej specyficznej kooperacji, do poważnych incydentów dochodziło zaskakująco rzadko. Interwencje ZOMO lub MO były sporadyczne (podczas jednego z punkowych występów pomiędzy milicjantów a fanów weszli żołnierze na przepustce, rozładowując napięcie), podobnie jak prowokacje. Bodaj najbardziej pamiętna miała miejsce na koncercie Perfectu, gdy publika spontanicznie zamieniła słowa utworu Chcemy być sobą, skandując Chcemy bić ZOMO!

Jeśli chodzi o największe imprezy, to co ciekawe, nie odbył się festiwal w Opolu, ale już ten w Jarocinie – bez względu na pogłębiający się kryzys – konsekwentnie rokrocznie zawsze dochodził do skutku. Dlaczego komuniści pozwalali na tak duże wydarzenia gromadzące najbardziej niepokornych artystów w kraju? Być może była to próba ugłaskania młodego pokolenia. Pozostawienia mu pewnego marginesu swobody, jednocześnie odciągając je od Kościoła czy regularnej działalności politycznej. W końcu lepiej, aby dwudziestolatek wyrażał swoje frustracje pod sceną, aniżeli zapisał się do „Solidarności”. Część środowiska dostrzegało chytry plan rządu i mówiło nawet o „koncertach wentylowych”. Jednak większość robiła swoje, dając strapionym Polakom odrobinę rozrywki. W Jarocinie czy na Rock Blok popisy dawała Republika, TSA, Dezerter, Defekt Muzgó, Oddział Zamknięty, oraz Śmierć Kliniczna. Również w stanie wojennym, w bólach rodziła się kariera obecnego posła Pawła Kukiza, który wraz z kolegami tworzył kolejno grupy: CDN, Hak, Aya RL i w końcu Piersi.

Na rozstaju dróg

Rolę muzyki w stanie wojennym dobrze ujęła Kora, mówiąc, że rock „służył jako płaszczyzna narodowej identyfikacji, wyraz solidarności z polską mową, krajem, z jednoczesnym odcięciem się od działalności władzy”. Rzeczywiście, podobnie jak w innych państwach, bigbit pełnił funkcję artykulacyjną, wyrażając głośno niepokój i protest. A, że w Bloku Wschodnim sytuacja prezentowała się wyjątkowo ponuro – tym większe było znaczenie rocka.

Niewykluczone, że artyści potraktowali ciężar tej walki z reżimem poważniej od politycznych aktywistów z łona samej „Solidarności”. Po zakończeniu stanu wojennego upadek systemu był już tylko kwestią czasu. W miarę tej agonii, pomiędzy środowiskiem muzycznym, a opozycją – wydawałoby się naturalnymi sojusznikami – ujawniało się coraz większe niezrozumienie. Kiedy na jedno ze zgromadzeń „Solidarności” zaproszono Brygadę Kryzys – organizatorzy przestraszyli się zbyt śmiałego repertuaru i wycofali koncert w ostatnim momencie. Zresztą krytyka punk rocka była jedną z tych niewielu rzeczy, które łączyły „Trybunę Ludu” z katolickimi środowiskami zgromadzonymi wokół „Tygodnika Powszechnego”.

Jak stwierdził Tomasz Lipiński: „W momencie, gdy ludzie z Solidarności zaczęli dążyć do przejęcia władzy, to przestaliśmy im wierzyć”. Według dużej części rockmanów – nie mówiąc już o środowisku punkowym – opozycjoniści przybrali postawę wyczekującą, ugodową, wręcz uległą wobec reżimu; czego symbolem stały się rozmowy przy Okrągłym Stole. Dla zbuntowanych artystów była to zdrada ideałów, pogodzenie się ze znienawidzonym systemem. Ta gorycz nie minęła nawet po wielu latach, co dobrze oddaje tekst utworu Grzegorza Markowskiego:

Kumple walczący ze mną z reżimu siłami,

przejmowali władzę i zostali ministrami,

dostałem propozycję objęcia ambasady,

i kupna tanich akcji, nie wszedłem w te układy.



Bo zdałem sobie sprawę, że coś nagle umarło,

że Solidarności już nie ma, że wszystko przepadło.



Ci co walczyli kiedyś we wspólnej sprawie,

walczą z sobą o objęcie urzędów w Warszawie.

Zaczęli się oczerniać, kłócić o pieniądze,

zniknęła wspólna sprawa, czuć tylko władzy żądzę…

Literatura:

L. Gnoiński, Republika. Nieustanne tango, Warszawa 2016;

P. Zieliński, Scena rockowa w PRL. Historia, organizacja, znaczenie, Warszawa 2005;

A. Idzikowska-Czubaj, Funkcje kulturowe i historyczne znaczenie polskiego rocka, Poznań 2006;

J. Wertenstein-Żuławski, To tylko rock’n’roll, Warszawa 1990;

R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010.