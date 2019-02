Podwodne drapieżniki. Duma polskiej floty

„Tyle że ich scenerią nie były rozświetlone słońcem podniebne przestworza – pisze redaktor naczelny „Historii Do Rzeczy” – ale zimna, ponura głębia mórz i oceanów. Bitwy morskie, polowanie na U-Booty, dramatyczne pościgi i ucieczki. Ochrona konwojów i ryzykowne przeprawy przez pola minowe. Wszystko to w sytuacji gigantycznego stresu i napięcia nerwowego. Wystarczył bowiem jeden pocisk przeciwnika lub usterka techniczna, aby okręt podwodny znalazł się na dnie i na zawsze zamienił w głuchy, milczący grobowiec swojej załogi. W takiej sytuacji marynarzy czekało długie, straszliwe konanie w samotności. Mimo tego ryzyka polscy podwodniacy przez całą wojnę toczyli heroiczne, zacięte boje z Niemcami. Zadawali śmierć i sami ginęli. Wierząc, że ich poświęcenie i ofiara otworzą drogę do niepodległej Polski.

• Mariusz Borowiak, autor wielu książek na temat polskich okrętów podwodnych, opowiada w wywiadzie o fascynujących losach polskich podwodniaków w czasie II wojny światowej.

• Tomasz Stańczyk przypomina historię dwóch jednostek - „Sokoła” i „Dzika” - które operując na Morzu Śródziemnym zyskały miano „strasznych bliźniaków”.

• Prof. Timmy Gambin tłumaczy, jak skomplikowane było poszukiwanie wraku polskiego niszczyciela „ORP Kujawiak”, który zatonął u wybrzeży Malty.

• Piotr Semka opowiada o pięciuset latach dziejów Wrocławia z perspektywy Niemców, ale również Polaków.

• Sławomir Koper opisuje błędy popełnione przez AK podczas zamachu na Kutscherę – szczególnie bolą niepotrzebne straty wśród zamachowców.

• Mikołaj Iwanow przedstawia kulisy śmierci Ławrientija Berii. Szef NKWD, prowadzony do celi straceń, powiedział: „Po raz ostatni dajcie mi pokochać kobietę…”

• Piotr Zychowicz pisze o aferze Hotelu Polskiego, jednej z najbardziej sensacyjnych i tragicznych historii wojennej Warszawy.

• Maciej Rosalak wyjaśnia, jak wyglądał kataklizm, który sprawił, że Brytania stała się wyspą.

• Łukasz Czarnecki kreśli sylwetki cesarzowych modliszek, czyli najstraszniejszych władczyń Bizancjum

• Gen. Marian Zacharski opisuje historię aparatu fotograficznego, który przez całe dekady był ulubionym narzędziem najlepszych agentów wywiadu.