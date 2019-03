– Stalin wiedział, że nie uda mu się ujarzmić i zsowietyzować polskiego społeczeństwa, jeżeli wcześniej nie obetnie mu głowy. Nie pozbawi go patriotycznych elit. Wielkie przestrzenie Syberii i Kazachstanu idealnie nadawały się do tego zadania – pisze Piotr Zychowicz w kwietniowym numerze miesięcznika. – Sowieci chcieli, żeby po wywiezionych Polakach wszelki słuch zaginął. Ale my pamiętamy.

Poza tym w numerze: • Alina Chodkowska, zesłana do Kazachstanu, opowiada o piekle dziecka w Sowietach • Piotr Zychowicz pisze o zapomnianej, wielkiej deportacji Polaków, do której doszło trzy lata przed wybuchem II wojny światowej. • Marek Gałęzowski przypomina krwawe boje o Warszawę, jakie stoczyły w czasie powstania kościuszkowskiego oddziały Jana Kilińskiego. Rosjanie stracili wówczas 4,4 tys. żołnierzy. • Mikołaj Iwanow pisze o „teczce Stalina” - czy sowiecki dyktator wymordował czołowych bolszewików, bo wiedzieli, że w młodości był agentem carskiej ochrany? • Jakub Ostromęcki opisuje losy słynnego indiańskiego wojownika Geronimo, które zostały przedstawione na wielkim ekranie. Czy Hollywood rzetelnie przedstawiło tę historię? • Marcin Bartnicki pisze o „Wielkiej prowokacji UB”, czyli jak Amerykanie zamiast konspiracji niepodległościowej utrzymywali ekipę ubowców. • Sławomir Koper zagląda za kulisy zamachu braci Kowalczyków w auli WSP w Opolu. • Piotr Semka opowiada w rozmowie z Janem Hlebowiczem o dramatycznych kolejach losu swojej rodziny. • Dermot Turing, brytyjski badacz historii Enigmy, autor książki „X, Y, Z”, tłumaczy rolę polskich matematyków w operacji łamania niemieckich szyfrów. • Maciej Rosalak pisze o nieznanych dziejach Wikingów na Rusi.