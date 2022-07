Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Najłatwiej byłoby napisać: „Wszystko” i zamknąć temat, nie będąc wcale tak daleko od prawdy, no ale postanowiliśmy przyjrzeć się tematowi bliżej, iż jest bolesny dla wszystkich, którzy jeżdżą na wakacje. Zauważcie, iż każdy artykuł w tzw. wiodących mediach, w którym będą opisywani Polacy na wakacjach, będzie zawierał opis przynajmniej trzech z poniższych zjawisk.

ALKOHOL – jak wiadomo, Polacy chleją na potęgę, nie to, co inne nacje. Najgorszą wadą Polaków jest jednak to, iż nie upijają się single maltem czy szampanem, ale zwykłą małpką z Żabki.