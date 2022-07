Tusk o dymisji premiera Johnsona: Nie sądzisz, Mateusz, że to jednak dziwak jakiś?

Brytyjskie i światowe media relacjonują dzisiaj ostateczny koniec rządu Borisa Johnsona, który ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska.

Wydarzenia z Downing Street 10 skomentował między innymi były polski premier, lider PO – Donald Tusk. We wpisie na Twitterze polityk nawiązał też do oskarżeń opozycji wobec polskiego premiera o kłamstwa.

"Borys Johnson został przyłapany na kłamstwie, więc podał się do dymisji. Nie sądzisz, Mateusz, że to jednak dziwak jakiś?" – napisał Tusk.

Kryzys w Wielkiej Brytanii

Kryzys, który doprowadził do rezygnacji Johnsona, rozpoczął się we wtorek, po dramatycznych rezygnacjach kanclerza Rishi Sunaka i sekretarza zdrowia Sajida Javida. W oświadczeniu o rezygnacji po pytaniach premiera Javid powiedział, że „balansowanie na linie między lojalnością a uczciwością” stało się „niemożliwe w ostatnich miesiącach”. Dodał: „W pewnym momencie trzeba dojść do wniosku, że wystarczy. Wierzę, że to ten moment”.

Ich odejścia wywołały falę kolejnych rezygnacji, a co piąty deputowany pełniący funkcje rządowe zrezygnował ze swoich stanowisk. Jednak wokół premiera zgromadziło się kilku kluczowych ministrów gabinetu".