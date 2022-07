Test "Do Rzeczy": Słuchawki Huawei Freebuds Pro 2

Testowany model na pierwszy rzut oka (i na szczęście również ucha) wydaje się doskonały niemal w każdym aspekcie, choć dwutygodniowy test pokazał, że w niektórych obszarach nadal jest przestrzeń do poprawy. Eleganckie, minimalistycznie zaprojektowane, przyjemne w dotyku etui, z wyraźnym logo Huawei i Devialet, jest wykonane z wysokiej jakości materiałów. Również same słuchawki, wzornictwem przypominające nieco gadżet rodem z NASA, nie pozostawiają złudzeń: mamy w uchu produkt klasy premium. Tak też go czuć. Chińskim inżynierom udało się zaprojektować słuchawki, które są bardzo komfortowe nawet przy wielogodzinnym użytkowaniu.