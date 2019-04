Rulewski odpowiada Semce: W Polsce występują osoby zdolne do zachowania swoich poglądów

W ubiegłym tygodniu senator PO Jan Rulewski poinformował, że odchodzi z partii. Jak poinformował, powodem takiej decyzji jest przyłączenie się do Koalicji Europejskiej postkomunistów. – Dla mnie, człowieka na którego wyrok wydała historia, a ta historia mówiła: trzeba zwalczać komunę, komunę jako agenturalną instytucję Moskwy. Komuna wydała na mnie wyrok (...) Teraz ci funkcjonariusze PZPR przemycają wartości, których tak wytrwale bronili. Przemycają do koalicji. Jeśli ja przyjmuję, że ludzie mogą mieć poglądy lewicowe, nawet mogą być w SLD, to jednak uważam, że Platforma za daleko się posunęła wpisując na swoje listy funkcjonariuszy tamtego państwa, dlatego nie mogę nosić ulotki za panem Zemke – tłumaczył.

Wielu komentatorów zarzuciło Rulewskiemu, że zbyt późno zorientował się jak blisko Platformie Obywatelskiej do byłych działaczy PZPR. Wśród tych komentatorów był m.in. Piotr Semka. – Odkrycie, że politycy SLD dobrze się mają z czołówką PO, zajęło panu Rulewskiemu dobrych kilka lat. Lepiej późno niż wcale – mówił publicysta w „Salonie Dziennikarskim” na antenie TVP Info.

Senator Rulewski postanowił ustosunkować się do tego rodzaju zarzutów. W przesłanym do mediów oświadczeniu napisał: "W związku z pomówieniami mojej osoby o spóźnione reakcje wobec przyjmowania do PO funkcjonariuszy PZPR, a nawet ich brak/ Redaktorzy Semka inni w TVP. Polsat, Polskie Radio, / przytaczam fakt z dnia 22.03.2014 o nieprawdziwości tych zarzutów. Liczę, że są w stanie uwierzyć, że w Polsce występują osoby zdolne do zachowania swoich poglądów".

Do oświadczenia załączyłlink odsyłający do artykułu z 2014 roku w którym opisano jego list do Krajowej Rady PO. Rulewski sprzeciwia się w nim sprzeciwia się wystawieniu przez PO w wyborach Dariusza Rosatiego.