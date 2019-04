Broniarz: Narasta determinacja nauczycieli do tego, by nie klasyfikować młodzieży

Choć premier Mateusz Morawiecki zapowiedział organizację "okrągłego stołu" ws. oświaty tuż po świętach, rozmowy strony rządowej z oświatowymi związkami zawodowymi odbędą się wcześniej. Zostaną one wznowione w najbliższy czwartek o godzinie 10.00 w Centrum Porozumienia Społecznego Dialog.

Informację o tym, że rozmowy zostaną wznowione na wniosek związkowców przekazał na Twitterze ZNP. "Chcemy rozmawiać wcześniej, bo strajk trwa tu i teraz!" – napisano.

Szef ZNP Sławomir Broniarz oświadczył w rozmowie z dziennikarzami, że strona związkowa jest gotowa do rozmów. –Pytanie z czym przyjdzie strona rządowa. Jeżeli przyjdzie ponownie z porozumieniem w wersji solidarnościowej, trudno będzie o jakiekolwiek porozumienie – podkreślał. –Wbrew temu, co mówi pani minister [Zalewska - red.], narasta determinacja nauczycieli dotycząca tego, żeby nie klasyfikować młodzieży. Tylko to nie jest wina tych nauczycieli, to pytanie do rządu, co rząd robił od 10 stycznia, bo wtedy wiedział o proteście – mówił Broniarz.

Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że jednym z powodów spotkania mogą być coraz większe napięcia wśród strajkujących z powodu przeciągającego się protestu.

