"Solidarność" wycofuje zgodę na wykorzystywanie logo związku przez ECS

Pismo do dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności Basila Kerskiego skierował przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Tadeusz Majchrowicz. Władze związku wycofują w liście zgodę na wykorzystywanie swojego logo przez to muzeum. Wyjątkiem ma być znajdująca się w siedzibie ECS wystawa stała.

"Odwołując się do posiadanych przez Związek autorskich praw majątkowych do logo NSZZ »Solidarność« (...) oraz mając na względzie związanie wartościami zapisanymi w Statucie, na straży których stoi cała nasza Organizacja, jak i każdy jej członek z osobna; zmuszeni jesteśmy wyrazić zdecydowany protest przeciwko wykorzystywaniu znaku w działalności sprzecznej z dziedzictwem Związku" – pisze Majchrowicz. "Brak zgody na takie działania musi prowadzić do wycofania wszelkich zgód na wykorzystywanie znaku - logo NSZZ »S« przez Europejskie Centrum Solidarności" - podkreśla przewodniczący komisji związkowej.

List opublikowała na Facebooku Aleksandra Dulkiewicz. "Solidarność jest dla wszystkich. Nie ma zgody na zawłaszczanie symbolu walki o wolność, prawa człowieka i prawa obywatelskie" – skomentowała sytuację prezydent Gdańska.