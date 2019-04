W przyszłym roku podrożeją papierosy i alkohol

Podrożeć ma nie tylko alkohol i papierosy. Akcyzą zostaną obciążone płyny do papierosów elektronicznych, czego do tej pory branży udawało się uniknąć. Z tego wynika, że najprawdopodobniej akcyza trafi też w najnowsze wyroby branży tytoniowej, jak te do podgrzewania tytoniu – informuje "Rzeczspospolita".

"Od 2020 roku planowane są (...) kolejne istotne zmiany o charakterze systemowym, do których zaliczyć należy indeksacja stawki podatku akcyzowego na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie" – podaje Ministerstwo Finansów.

Sstatnia zmiana akcyzy dla alkoholu etylowego miała miejsce w styczniu 2013 r. i wynosiła 15 proc., zaś dla papierosów i tytoniu do palenia ok. 5 proc. "Wskaźnik wzrostu stawki o 3 proc. wynika ze wzrostu inflacji od ostatniej zmiany" – "Rz" przywołuje komunikat MF. Oznacza to, że zmieni się ustawa o podatku akcyzowym, która określa stawki podatku akcyzowego na poszczególne wyroby akcyzowe. Planowane wejście w życie nowej ustawy to 1 stycznia 2020 r.

W przypadku branży tytoniowej, konieczna będzie zmiana ustawy z 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Resort finansów opodatkuje płyny do papierosów elektronicznych stawką w wysokości 0,5 zł za każdy mililitr płynu, a wyroby nowatorskie zostaną opodatkowane stawką 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia od 1 lipca 2020 r.