"Płonie dach katedry Naszej Pani z Paryża. Jedni rozpaczają, inni...". Korwin-Mikke udostępnił wymowne zdjęcie

Oczy całego świata były wczoraj skierowane na Paryż, gdzie w płomieniach stanęła pochodząca z XII wieku katedra Notre Dame. Wszyscy zapartym tchem śledzili walkę francuskich strażaków o uratowanie zabytkowej świątyni i znajdujących się w niej relikwii. "Dramat", "prawdziwa tragedia", "serce pęka" - pisali użytkownicy mediów społecznościowych. Mieszkańcy Paryża wyszli na ulice swego miasta, gdzie padli na kolana i z różańcami w rękach modlili się o ocalenie katedry. W sieci pojawiły się jednak zdjęcia pokazujące, iż nie wszystkich wydarzenie to poruszyło.

Zwrócił na to uwagę Janusz Korwin-Mikke. "Płonie dach katedry Naszej Pani z Paryża. Jedni rozpaczają, inni są głęboko zamyśleni, inni po prostu obserwują, a jeszcze inni się cieszą. Sądzę, że niektórzy "Europejczycy" też się cieszą, nawet bardzo - ale mają dość rozumu, by nie okazywać tego publicznie jak te prymitywy" – napisał na Twitterze lider partii KORWiN. Do swojego wpisu załączył wymowne zdjęcie.