Będzie embargo USA na polską wieprzowinę? RMF FM: Stany Zjednoczone stawiają ultimatum

Pismo w tej sprawie miało wpłynąć według informacji rozgłośni do Głównego Inspektora Weterynarii na początku kwietnia. Amerykanie żądają zatrudnienia blisko 50 weterynarzy do nadzorowania zakładów produkujących na ich rynek. Dodatkowi weterynarze muszą zostać zatrudnieni do 15 lipca, wcześniej. Natomiast do 8 maja polskie służby mają poinformować Amerykanów, jakie działania już zostały podjęte.

RMF FM opisuje, że w tym kontekście we wtorek odbyło się spotkanie wiceministra rolnictwa Szymona Giżyńskiego z producentami wieprzowiny. Rozgłośnia cytuje Janusza Rodziewicza, prezesa Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP: – Amerykanie to bardzo poważna firma, która nie żartuje. Dała nam sporo czasu, musimy to wypełnić.