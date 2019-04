Kukiz'15 zarejestrowało listy wyborcze we wszystkich okręgach

Przedstawiciele Kukiz'15 otrzymali już od Państwowej Komisji Wyborczej decyzję o zarejestrowaniu list wyborczych. "Uwaga! Komitet Kukiz'15 został przed chwilą zarejestrowany we wszystkich 13 okręgach wyborczych do Parlamentu Europejskiego, jako trzeci komitet w Polsce (po PiS i KE). Dziękuję tysiącom naszych działaczy i sympatyków, dzięki którym to się udało! #PotrafiszPolsko!" – napisał na Twitterze wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka.

Z kolei poseł Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski przekazał, będzie ubiegał się o miejsce w PE z drugiej pozycji na warszawskiej liście PiS. Na tej samej liście Stanisław Tyszka ma być "jedynką". "Będę kandydował do Parlamentu Europejskiego z okręgu obejmującego Warszawę oraz powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński. Liderem listy jest @styszka, a ja jestem nr 2" – informuje członek sejmowej komisji śledczej badającef aferę AMber Gold.