TVP szykuje nową odsłonę popularnego show. Program z myślą o seniorach

Po sukcesie "The Voice" oraz "The Voice Kids", Telewizja Polska przymierza się do emisji "The Voice Senior".

Telewizja Polska zakupiła prawa licencyjne do realizacji polskiej wersji programu „The Voice Senior”. Na chwilę obecną jeszcze nie wiadomo, kiedy program trafi do ramówki, i czy na pewno będzie pokazywany w TVP2 – informuje portal Wirtualne Media. Magazyn „Flesz” poinformował, że jurorami „The Voice Senior” będą Michał Szpak, Marek Piekarczyk i Andrzej Piaseczny. Czwartym jurorem-trenerem ma być Maryla Rodowicz. W „The Voice Senior” występują utalentowani wokalnie uczestnicy, ale warunkiem wzięcia udziału w programie jest ukończenie 60. roku życia. Występy na wszystkich etapach show oceniają trenerzy. Seniorzy biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi. Finał to walka o nagrodę główną.