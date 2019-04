Siedlecka: Mam nadzieję, że ta książka odkłamie nieprawdy

Pani książka „Czarny Ptasior”, odkłamująca historię „Malowanego ptaka” Jerzego Kosińskiego została wydana w języku angielskim i trafi na rynek amerykański. Czego spodziewa się Pani po tym wydaniu?

Joanna Siedlecka: Na razie bardzo cieszę się, że to wyszło. Pochwalić trzeba Instytut Książki, bo nie było łatwo znaleźć wydawcę, szczególnie w USA, gdzie stosunek do Kosińskiego nie jest krytyczny. Pomogła temu wydaniu sprawa nieszczęsnego filmu, który jest szykowany. Będzie to hollywoodzka produkcja, oparta na „Malowanym ptaku” Kosińskiego. Ale będzie to ta wersja zakłamana, w której autor rzucał Polsce jako pierwszy oskarżenia o prześladowania Żydów. Cieszę się więc, że moja książka wyszła. A także z tego, że będzie też jej czeska wersja. To o tyle istotne, że Czesi są współproducentami wspomnianego filmu.

Mówi Pani o filmie, ale rok temu w Polsce wystawiana była sztuka na motywach Kosińskiego, powtarzająca nieprawdę o holokauście.

No właśnie. Pomimo, że moja książka już dawno pokazała, że Kosiński kłamał w sprawie holokaustu i polskich zbrodni, to środowiska żydowskie wciąż traktują go jako ikonę Holokaustu, grają nim, co jakiś czas, wyciągają tę kartę. Oczywiście, Kosiński był ofiarą Holokaustu, wojny. Ale ocalili go Polacy, ksiądz i chłopi z polskiej wsi. Mamy się czym pochwalić. Wracając do książki, przełożył ją na angielski pan Chester Kisiel, który tłumaczył kilka pierwszych książek Jana Tomasza Grossa, który wtedy nie był tak polakożerczy.

Była taka książka „W Czterdziestym nas matko na Sybir zesłali”.

Wyśmienita. Było też kilka innych pozycji, zupełnie innych niż obecna twórczość Grossa. Mam nadzieję, że moja książka odkłamie też na Zachodzie nieprawdy zawarte w „Malowanym ptaku”. Bo świat uwierzył w historię dręczonego chłopca. Ja przyznam się też, dopóki sprawy nie zbadałam.