Twórca "Poland: The Royal Tour" publikuje niecodzienne nagranie z premierem Morawieckim

W poniedziałek wieczorem w Los Angeles odbyła się światowa premiera filmu "Poland: The Royal Tour”. Miała ona miejsce w Samuel Goldwyn Theater, czyli tam, gdzie Amerykańska Akademia Filmowa ogłasza nominacje do Oscarów. Z kolei we wtorek wieczorem film był wyświetlany w Lyric Opera w Chicago. Na miejscu jest specjalny wysłannik portalu DoRzeczy.pl Zofia Magdziak.

"The Royal Tour"’ to seria wyjątkowych filmów dokumentalnych przedstawiająca historię, kulturę i przyrodę najciekawszych państw świata. Poprzednie edycje "The Royal Tour" były zrealizowane m.in. w Izraelu, Meksyku i Jordanii. W godzinnym odcinku filmu reżyserowanego przez dziennikarza i podróżnika Petera Greenberga, po Polsce oprowadza i opowiada o niej premier Mateusz Morawiecki.

– To jest opowieść polskiego premier, wybitnego człowieka, który doszedł do pozycji premiera, ale równocześnie stoi za nim wyjątkowy, ciekawy życiorys – mówił wicepremier prof. Piotr Gliński w Los Angeles. Dokument ma przybliżyć naszą historię, kulturę i przyrodę.

Dzisiaj Peter Greenberg udostępnił na swoim profilu na serwisie YouTube fragment filmu. Nagranie jest o tyle szczególne i interesujące, że przedstawia mecz tenisa stołowego między premierem z reżyserem. Pojedynek został rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie przy okazji pokazano trening polskiej kadry juniorów tenisa stołowego. Na filmie widać, że premier Polski nie dał szans swojemu przeciwnikowi, wygrywając z nim 21:1.

