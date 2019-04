PGNiG zastąpi Gazprom w Warszawie

Wybranowski mocno o ZNP: Stał się organizacją quasi-terrorystyczną

– Z tego, co powiedział Sławomir Broniarz wynika, że ZNP chciałby wziąć maturzystów za zakładników. To pokazuje, że ZNP stał się organizacją polityczną, a nawet quasi-terrorystyczną. Jeżeli ktoś gra dobrem dzieci, to przekracza wszelkie...