Kaczyński apeluje ws. euro. Jest odpowiedź Kukiza

Lider Kukiz'15 odpowiedział w ten sposób na deklarację Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS wysyłał ją do przewodniczącego Koalicji Europejskiej Grzegorza Schetyny i właśnie do Pawła Kukiza. Mowa w niej o warunkach przyjęcia przez Polskę waluty euro.

Kaczyński chce, by obie formacje zagwarantowały, że w naszym kraju nie będzie wprowadzone euro, zanim nie osiągniemy poziomu państw zachodniej Europy. – Jest to deklaracja ponad podziałami politycznymi, która odnosi się do interesów państwa i polskich obywateli – oświadczył prezes PiS.

Kukiz pozytywnie odpowiedział na deklarację Kaczyńskiego, przypominając jednocześnie, że jego ugrupowanie już w marcu 2018 r. złożyło w Sejmie projekt uchwały w sprawie potwierdzenia złotego jako polskiej waluty.

"Niestety, od czasu złożenia nasz projekt (jak wiele innych dobrych projektów K'15) do dziś leży w sejmowej zamrażarce. A może by wzmocnić przekaz chroniący polską walutę - ja podpisałbym się pod deklaracją autorstwa PiS, a Pan pod naszym projektem uchwały, którą Sejm by przyjął na najbliższym posiedzeniu 25 kwietnia?" – pisze na swoim Facebooku Kukiz.

Grzegorz Schetyna na razie nie odpowiedział na apel Jarosława Kaczyńskiego.