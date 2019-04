Kukiz: Broniarz kojarzy mi się z Kijowskim bez kucyka

Paweł Kukiz przyznał, że od samego początku uważał, iż forma strajku nauczycieli w połączeniu z upolitycznieniem "niczego dobrego nie przyniesie". – Naprawdę się dziwię i od samego początku apelowałem m.in. do żony o to, by ci nauczyciele stanęli ponad spory partyjne, bo wiadomo, że pan Broniarz jest – mówiąc kolokwialnie – połapany z Platformą – tłumaczył. – Z drugiej strony mamy pana Proksę, który – odniosłem wrażenie – że walczy o jedynkę na listach PiS poprzez swoją uległość – dodał.

67 proc. publicznych przedszkoli oraz ponad 60 proc. szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych funkcjonuje normalnie – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ogółem ponad 727 tys. uczniów z całego kraju – ponad 350 tys. gimnazjalistów i ponad 377 tys. ósmoklasistów. Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w ponad 7 300 szkołach, a egzamin po ósmej klasie w ponad 12 700 szkołach. Uczniowie rozwiązali zadania w ponad 3 190 000 arkuszy.