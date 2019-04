Andruszkiewicz: Jeśli towarzystwo Tuska i Schetyny wróci do władzy, to wprowadzi euro

Andruszkiewicz ocenił, że PO doskonale wie, jakie ma zdanie ws. euro, ale obawia się reakcji Polaków. – PO doskonale wie, co ma zrobić, często to artykułuje za granicą. Schetyna mówi tam, że wepchnie Polskę w strefę euro. To się podoba jego patronom – tłumaczył.

–Myślę, że nie uzyskamy jasnej deklaracji. PO zna wyniki badań i wie, że Polacy nie chcą euro. Jeśli towarzystwo Tuska i Schetyny wróci do władzy, to wprowadzi euro – dodał Andruszkiewicz.

Wiceminister nawiązał też do reakcji lewicy po pożarze katedry Notre Dame. – Lewa strona, także związana z opozycją totalną ma duży problem z wolnością słowa i tolerancją wobec innych osób. Każdy ma prawo do swojego światopoglądu, a lewa strona nam to odbiera. Druga sprawa jest taka, że to pokazuje ich prawdziwy stosunek do takich wartości, jak Bóg, honor i Ojczyzna. Oni wiedzą, że na drodze opozycji totalnej do władzy stoją właśnie takie wartości – argumentował.