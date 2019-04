"Chciałbym mieć to samo prawo do wypowiedzi co pani". Gorąco podczas rozmowy Olejnik z Dworczykiem

Monika Olejnik już na samym początku zaatakowała swojego gościa. Dziennikarka powiedziała Dworczykowi, aby "PiS nie wciskało kitu, że to strajk polityczny, tylko strajk o godność nauczyciela". – Chciałbym mieć to samo prawo do wypowiedzi co pani. Nam chodzi o to, żeby nauczyciele nie byli wykorzystywani cynicznie przez PO – tłumaczył szef KPRM.

Dworczyk zapowiedział też, że jutro pojawią się kolejne propozycje dla nauczycieli. – Na pewno przedstawimy pewne propozycje przedstawicielom central związkowych, licząc jednakże, że rozważą przystąpienie do porozumienia, które zostało już podpisane przez „Solidarność”, bo to jest dobre porozumienie. W pierwszym rzędzie usłyszą te propozycje i to, co mamy do powiedzenia, nasi partnerzy w Radzie Dialogu Społecznego. Porozumiewanie się poprzez media jest najgorszym z możliwych sposobów prowadzenia dyskusji i dialogu – mówił.

W pewnym momencie dziennikarka zapytała Dworczyka o to, czy nauczyciele strajkują w szkołach, do których chodzą dzieci premiera i ministrów. – Jeśli pani chce mnie pytać o moje dzieci to mogę pani odpowiedzieć. Pani zeszła na sprawy prywatne, ja nie będę o to pytał ministrów, nie prowadzimy ankiet o pochodzenie i do jakich szkół chodzą dzieci ministrów – odparował Dworczyk.