"Magazyn śledczy Anity Gargas": Złoty interes miliardera Jerzego Staraka w Łazienkach

„Razem z Notre Dame płoną nasze korzenie”

Tragedia Notre Dame symbolizuje coś, co się dzieje w tej chwili. Płoną nasze korzenie. I to płoną od dawna. Wyrzekliśmy się ich. Nie mówię tu tylko o Zachodzie, ale także o Polsce, gdzie to również ma miejsce. Ta płonąca katedra jest...