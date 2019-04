Nieoficjalnie: Broniarz odrzucił propozycje rządu, mówi o zagrożonych maturach. "Totalny pat"

"Rozmowy z nauczycielami. Info zza zamkniętych drzwi: słyszę, że Broniarz odrzucił propozycję rządu "podwyżka od 1.09.20 r - 250 zł dla nauczyciela dypl. przy założeniu wzrostu tyg. czasu pracy z uczniami o 90 minut". Jeden ze związkowców mówi o determinacji i proteście do wakacji" – napisał Makowski na Twitterze.

Co więcej, jak informuje publicysta "Do Rzeczy", związkowcy sugerują, że matury mogą być zagrożone. Broniarz ma argumentować, że strajk wspiera setki tysięcy nauczycieli. "Nie ma nowych postulatów, mowa tylko o podwyżkach" – napisał Makowski.

ZNP zaproponował ponoć, że podwyżki mogą być rozłożone 30 proc. co miesiąc do końca roku. Wicepremier jednak ponoć odparła, że takie rozwiązanie nic nie wnosi, bo dla budżetu państwa nie robi to żadnej różnicy.

"Rozmowy ostatniej szansy, to wg moich źródeł gra na czas, odrzucanie przez związki nauczycielskie wszystkich propozycji rządu, wycofanie się Pałacu Prezydenckiego z okrągłego stołu w Belwederze. Broniarz mówi o zagrożonych maturach, wsparciu społeczeństwa. Totalny pat" – napisał Makowski.