PiS szykuje kolejne zmiany w Sądzie Najwyższym. Zyska na nich prezydent

W uzasadnieniu projektu czytamy, że dotyczy on "regulacji związanych z obsadzaniem stanowisk w Sądzie Najwyższym, postępowaniami nominacyjnymi na stanowiska sędziowskie, uchyleniami immunitetu sędziowskiego albo prokuratorskiego oraz właściwością izb Sądu Najwyższego i mają na celu usprawnienie procedur realizowanych w tym zakresie".

Zgodnie z propozycją posłów PiS dotyczącą wyboru pierwszego prezesa SN, jeżeli na drugim Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów SN nie uda się osiągnąć kworum, na kolejnym kandydaci mogą być zatwierdzani niezależnie od liczby obecnych sędziów.

Jeżeli w kolejnym kroku to również się nie uda i uchwała o kandydatach nie zostanie przesłana do prezydenta, to pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będzie mógł wybrać spośród wszystkich sędziów SN i powołać sam prezydent.

Taką samą zasadę autorzy noweli proponują w przypadku wyłaniania prezesów poszczególnych izb Sądu Najwyższego.

Projekt noweli został skierowany do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych. Jeżeli zmiany w ustawie o SN wejdą w życie, będzie to już ósma nowelizacja autorstwa PiS. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Marek Ast.