Szokujące słowa Nitrasa o Viktorze Orbanie. "On jest niebezpieczny, namawiał nas do podziału ziem Ukrainy"

– Węgry są niebezpiecznym krajem, ponieważ marzą o rozmontowaniu ładu powojennego – stwierdził Sławomir Nitras w rozmowie z Onetem. Polityk PO wyznał, że Viktor Orban namawiał Polskę do podziału ziem Ukrainy. – Namawiał nas, żebyśmy w kryzysie ukraińskim wzięli ziemie i podzielili się nią. On marzy o rewizji granic w Europie, tak jak Władimir Putin. Węgry to kraj wielkiego kompleksu od czasu, gdy zostali po wojnie rozebrani w połowie. Orban jest bardzo niebezpieczny i inteligentny – mówił poseł PO.

Nitras wykorzystał tę historię do uderzenia w partię rządzącą. – Nie chcemy, by zdestabilizowano nam Europę. Ja uważam, że Orbana trzeba wyrzucić, bo on jest zgniłym owocem. (...) To człowiek wykształcony, zna języki, umie poruszać się na salonach. O Jarosławie Kaczyńskim tego nie można powiedzieć. Orban jest sprytnym politykiem. Jemu jest łatwiej, UE trudniej – mówił polityk opozycji. Odniósł się także do sytuacji w Polsce. Ocenił, że kolejna wygrana PiS oznaczać będzie kurs ku Węgrom. – PiS stoi na rozdrożu. Jeśli znowu wygra wybory to arogancja, kompleksy europejskie oraz poczucie bezkarności, zmuszą ich do przyłączenia się do ruchów skrajnych, które każdego dnia osłabiają UE – tłumaczył Nitras. dodał, że jeśli partia Jarosława Kaczyńskiego ponownie obejmie rządy, "w Polsce będzie jak na Węgrzech". – Fundacje z dotacjami spoza granic kraju będą na czarnej liście. My próbujemy obronić UE przed komunistami, rasistami, wszelkiej maści radykałami. Koalicja Europejska po to powstała, by obronić wartości – stwierdził poseł PO.

