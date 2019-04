Pracownicy służby więziennej dostaną podwyżki jeszcze przed Wielkanocą

Związkowcy ze służby więziennej ostrzegali, że jeśli do końca kwietnia nie dostaną obiecanych podwyżek, podejmą masowy protest udając się na zwolnienia lekarskie. Między resortem sprawiedliwości a NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa doszło do porozumienia, które zostało podpisane jeszcze w listopadzie 2018. – Uzyskaliśmy zapewnienie wypłaty tych środków (red. podwyżki) dla funkcjonariuszy do Świąt Wielkanocnych 2019 roku z wyrównaniem od 1 stycznia. Natomiast jeśli chodzi o pracowników cywilnych to trwają jeszcze prace legislacyjne – podał związek po spotkaniu z Patrykiem Jakim.

Pracownicy cywilni nie otrzymają podwyżek przed świętami. Według porozumienia z listopada 2018 r. ich pensje mają wzrosnąć o około 300 złotych. Rozporządzenie premiera na temat podwyżek stanowi, że zwiększy się mnożnik kwoty bazowej do poziomu 3,71. Oznacza to wzrost uposażenia zasadniczego o kwotę 520 złotych. Po doliczeniu dodatków za wysługę lat, przeciętnie wynagrodzenie wrośnie o 604 zł brutto.

Pod koniec kwietnia mają odbyć się rozmowy o obniżeniu wieku emerytalnego dla pracowników więziennictwa. Zgodnie z porozumieniem z listopada 2018 r., minister sprawiedliwości ma opracować projekt nowelizacji Ustawy o Służbie Więziennej przewidujący usunięcie warunku ukończenia 55. roku życia uprawniającego do nabycia emerytury policyjnej.