Zabrze: Ginekolog oskarżony o zgwałcenie 26 pacjentek

Ginekolog usłyszał 26 zarzutów. Wszystkie dotyczą przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Pokrzywdzonych jest 26 pacjentek. Miały być gwałcone i doprowadzane do poddania się innej czynności seksualnej. Mężczyzna nie przynaje się do winy.

Do przestępstw miało dochodzić w gabinetach w Zabrzu, Gliwicach oraz Knurowie. – Cała konstrukcja aktu oskarżenia daje możliwość wymierzenia kary łącznej do 20 lat pozbawienia wolności – "Dziennik Zachodni" cytuje przekazał prokuratora Wojciecha Czapczyńskiego, prokuratora rejonowego w Zabrzu. Lekarz trafił do aresztu tymczasowego. Według ustaleń portalu, każdy z 26 zarzutów obejmuje inną, pokrzywdzoną kobietę.

Ginekolog został zatrzymany przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu w sierpniu 2018 roku. Postępowanie zabrzańskiej prokuratury zainicjowała jedna z pokrzywdzonych, która stwierdziła, że jej zdaniem standard badań ginekologicznych został przekroczony. Dzięki temu zawiadomieniu, wszczęto śledztwo i ustalano czy to zachowanie lekarza wypełniło znamiona czynu zabronionego. W ten sposób śledczy dotarli także do innych pokrzywdzonych i zebrali dowody – opisuje "Dziennik Zachodni".

