Premier podał datę i miejsce obrad okrągłego stołu dla nauczycieli

Po wielu nieudanych negocjacjach rządu ze strajkującymi nauczycielami i władzami Związku Nauczycielstwa Polskiego, premier Mateusz Morawiecki postanowił zorganizować tzw. oświatowy okrągły stół. Zaproszona do niego ma być także opozycja. Rozmowy te mają rozpocząć się w następny piątek, o godzinie 12.00. Jako miejsce obrad okrągłego stołu wyznaczono Stadion Narodowy.

– Okrągły stół edukacyjny wstępnie proponujemy, żeby był skonstruowany w czterech podstawowych obszarach. Pierwszy to uczniowie. Drugi - nauczyciele. Trzeci obszar to jakość edukacji, jakość kształcenia. Czwarty, tak umownie nazwaliśmy, to nowoczesna szkoła. Chciałbym, żeby w wyniku tego okrągłego stołu wszyscy byli wygrani – mówił Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Krakowie. – Zapraszamy serdecznie już na przyszły piątek 26 kwietnia na godz. 12. Zapraszamy na Stadion Narodowy, bo spodziewamy się dużej frekwencji – dodał premier.

Szef rządu zaapelował o spokojne przeprowadzenie klasyfikacji uczniów i umożliwienie im podejścia do egzaminu dojrzałości. – Chciałbym poprosić, zaapelować o to, żeby rady pedagogiczne zaklasyfikowały maturzystów do matur, bo to bardzo ważny moment przed nimi. Moja gorąca prośba, żeby też nie nadwyrężać tego stresu, który uczniowie i tak mają – mówił Morawiecki.

