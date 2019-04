Premier zapowiada okrągły stół. Broniarz krytykuje miejsce rozmów

Po wielu nieudanych negocjacjach rządu ze strajkującymi nauczycielami i władzami Związku Nauczycielstwa Polskiego, premier Mateusz Morawiecki postanowił zorganizować tzw. oświatowy okrągły stół. Zaproszona do niego ma być także opozycja. Rozmowy te mają rozpocząć się w następny piątek, o godzinie 12.00. Jako miejsce obrad okrągłego stołu wyznaczono Stadion Narodowy.

– Okrągły stół edukacyjny wstępnie proponujemy, żeby był skonstruowany w czterech podstawowych obszarach. Pierwszy to uczniowie. Drugi - nauczyciele. Trzeci obszar to jakość edukacji, jakość kształcenia. Czwarty, tak umownie nazwaliśmy, to nowoczesna szkoła. Chciałbym, żeby w wyniku tego okrągłego stołu wszyscy byli wygrani – mówił Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Krakowie. – Zapraszamy serdecznie już na przyszły piątek 26 kwietnia na godz. 12. Zapraszamy na Stadion Narodowy, bo spodziewamy się dużej frekwencji – dodał premier.

Co na to związki? – Będziemy na rozmowach okrągłego stołu, ale miejsce i data trochę budzą wątpliwości, bo sądziliśmy, że panu premierowi na tyle zależy na tej dyskusji, że zrobi to w możliwie najkrótszym terminie. – powiedział szef ZNP Sławomir Broniarz na antenie TVN24. Według niego, Stadion Narodowy nie jest odpowiednim miejscem do tego typu debaty. Dlaczego? Bo jest za duży.

– Nie wiem dlaczego Stadion Narodowy. Nie przypuszczam, żeby tam było 60 tysięcy uczestników tego okrągłego stołu – stwierdził związkowiec. Broniarz podkreślił, że decyzje ws. kontynuowania bądź zawieszenia strajku zostanie podjęta w najbliższy wtorek, a klasyfikowanie uczniów jest suwerenną decyzją komitetów strajkowych i rad pedagogicznych.