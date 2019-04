Miller: Wtedy premier Kaczyński nie protestował

– Jak dzisiaj słyszę, że pan Jarosław Kaczyński czuje taką niechęć, obrzydzenie do euro, to chcę przypomnieć, że jego wicepremier, minister finansów w jego rządzie Zyta Gilowska, miała plan wejścia do strefy euro i o nim głośno mówiła. Wtedy pan premier Kaczyński nie protestował – mówił na antenie Polsat News Leszek Miller. Temat wspólnej unijnej waluty Prawo i Sprawiedliwość podjęło podczas ubiegłotygodniowej konwencji regionalnej w Lublinie.

Według byłego premiera argumenty PiS nie mają pokrycia w rzeczywistości: – 1 maja będziemy obchodzili 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Razem z nami wchodziło dziesięć państw. Z tej dziesiątki, siedem jest w strefie euro. Tylko Polska, Czechy i Węgry nie są w euro. Wszystkie te państwa, które są w euro mają wyższy dochód narodowy na mieszkańca niż Polska.

Według niego przykłady Grecji i Hiszpanii, które są w strefie euro, a gdzie sytuacja ekonomiczna nie jest już tak korzystna wynika z tego, że "do władzy w tych krajach dorwały się nieodpowiedzialne rządy".