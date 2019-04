Liderzy opozycji wystąpią ze wspólnym apelem do nauczycieli

Na godz. 9.30 została zapowiedziana wspólna konferencja prasowa Grzegorza Schetyny, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Katarzyny Lubnauer, Jerzego Wenderlicha oraz Marka Kossakowskiego. To oprócz Wenderlicha, liderzy ugrupowań wchodzących w skład Koalicji Europejskiej.

Politycy opozycji zdają sobie sprawę, że strajk staje się coraz bardziej niepopularny. Potrzebna jest też zmiana przesłania, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość coraz mocniej skleja nauczycieli grożących blokadą matur z opozycją i Grzegorzem Schetyną – pisze "Rzeczpospolita".

W czwartek premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły dot. okrągłego stołu ws. oświaty. Po wielu nieudanych negocjacjach rządu ze strajkującymi nauczycielami i władzami Związku Nauczycielstwa Polskiego, premier Mateusz Morawiecki postanowił zorganizować tzw. oświatowy okrągły stół. Zaproszona do niego ma być także opozycja. Rozmowy te mają rozpocząć się w następny piątek, o godzinie 12.00. Jako miejsce obrad okrągłego stołu wyznaczono Stadion Narodowy.

– Okrągły stół edukacyjny wstępnie proponujemy, żeby był skonstruowany w czterech podstawowych obszarach. Pierwszy to uczniowie. Drugi - nauczyciele. Trzeci obszar to jakość edukacji, jakość kształcenia. Czwarty, tak umownie nazwaliśmy, to nowoczesna szkoła. Chciałbym, żeby w wyniku tego okrągłego stołu wszyscy byli wygrani – mówił Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Krakowie. – Zapraszamy serdecznie już na przyszły piątek 26 kwietnia na godz. 12. Zapraszamy na Stadion Narodowy, bo spodziewamy się dużej frekwencji – dodał premier.

