"Zapisałem to na Twitterze...". Broniarz o konsultacjach z nauczycielami

Sławomir Broniarz był gościem Jacka Żakowskiego w "Poranku TOK FM". Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego mówił o kolejnej turze negocjacji pomiędzy oświatowymi związkami zawodowymi a rządem. Przypomnijmy, że wczorajsze spotkanie w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" zakończyły się fiaskiem.

Broniarz poinformował, że biorąca w tych rozmowach udział wicepremier Beata Szydło zwróciła się do niego z prośbą o skonsultowanie ze środowiskiem nauczycielskim porozumienia, które już wcześniej podpisała nauczycielska "Solidarność". Broniarz zrobił to na Twitterze.

– Pani premier poprosiła, że skoro z mojej wypowiedzi wynikało, że nauczyciele kontestują porozumienie podpisane przez „Solidarność”, ZNP tego nie chce podpisać, to żebym skonsultował ze środowiskiem propozycję rządu. Wczoraj, w momencie kiedy zapisałem to na Twitterze, po jakichś 60 minutach było prawie 120 tys. odsłon i nie było tam pochwał dla tego pomysłu – powiedział Sławomir Broniarz. – Wydaje się, że proces konsultacji mamy zakończony – dodał.

Prezes ZNP odniósł się także do innego aspektu strajku nauczycieli - niedopuszczenie uczniów do egzaminów maturalnych. – Decyzje ZNP zapadają w postaci uchwał. Będziemy o tym rozmawiać we wtorek. Nie wiem czy maiłbym taką odwagę zablokować moim uczniom dostęp na studia. Tego rodzaju dylematy przeżywają wszyscy nauczyciele. Też bardzo poważnie się nad tym zastanawiamy czy rząd będzie skłonny zmienić rekrutację – mówił Broniarz.

