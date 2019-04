Macierewicz apeluje do Brauna i Michalkiewicza

W swoim w cotygodniowym felietonie „Głos Polski” na antenie TV Trwam i Radia Maryja Antoni Macierewicz odniósł się do kwestii ujawnienia przez Stanisława Michalkiewicza tajnej notatki z rozmów między Warszawą a Waszyngtonem w sprawie roszczeń żydowskich. Notatka pochodzi z 25 października ubiegłego roku. Dotyczy rozmowy, jaka odbyła się w MSZ z udziałem ambasadora Jacka Chodorowicza, który jest pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych ds. kontaktów z diasporą żydowską, z Tomaszem Yazdgerdim, jego amerykańskim odpowiednikiem, pełnomocnikiem Departamentu Stanu.

Macierewicz wskazał, że w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawia się wiele informacji, w myśl których Stany Zjednoczone mają zwiększać presję na Polskę ws. wypłat roszczeń. – Miałaby ona doprowadzić do wypłacenia przez Polskę jakichś rekompensat, jakichś olbrzymich pieniędzy środowiskom żydowskim. Punktem odniesienia tego zjawiska jest ustawa podjęta przez Kongres Stanów Zjednoczonych, mówiąca o tym, że Departament Stanu ma monitorować proces reprywatyzacji – i ewentualnie także to, co zostało ustalone jeszcze przez ministra Bartoszewskiego w okresie Akcji Wyborczej Solidarność – zasilania środowisk żydowskich efektami mienia bezspadkowego, tak żeby rekompensować im dramat Holokaustu. Jak wiadomo, ta sprawa została załatwiona już w 60. latach. Stany Zjednoczone otrzymały pieniądze od polskiego rządu (…). Nie ma żadnego tytułu prawnego ani w prawie międzynarodowym, ani w prawie amerykańskim, ani – co jest najbardziej istotne – w prawie polskim – tłumaczył w swoim felietonie były szef MON. Macierewicz skomentował również głosy mówiące, że właśnie od tej kwestii w ogromnej mierze zależy nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Jak wyjaśnił współpraca polsko-amerykańska jest dla naszego kraju coraz bliższa i coraz istotniejsza i przyczynia się do budowania potęgi, siły, a także bezpieczeństwa Polski, a w konsekwencji także całego układu państw Europy Środkowej.

– W wymiarze strategicznym dla Polski jest to kwestia absolutnie fundamentalna. Rosja uważa to za olbrzymie zagrożenie, bo rzeczywiście blokuje to możliwość imperialnego wpływu Rosji na cała Europę, który buduje dzięki sojuszowi z Niemcami oraz różnym rozmowom z Francją (…). Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest nie tylko fundamentem rozwoju technologicznego Polski, ale i siły militarnej Polski. To Rosja znakomicie rozumie – przekonywał i podkreślił, że kwestie dotyczące mienia bezspadkowego są przedstawiane w sposób fałszywy przez środowiska, które "tradycyjnie były prorosyjskie". Jak dodał, nie jest prawdą, iż są to środowiska narodowe, gdyż ze Stronnictwem Narodowo-Demokratycznym nie mają one nic wspólnego. Prawdą jest natomiast - podkreślał Macierewicz - "że będąc środowiskami marginalnymi, prorosyjskimi, czasami zresztą bezpośrednio związanymi z polityka rosyjską, są środowiskiem, które chce udawać środowiska narodowe i grać na pewnej nucie".

W swoim felietonie były szef MON zwrócił się z apelem do Stanisława Michalkiewicza i Grzegorza Brauna. – Są to środowiska marginalne, które chcąc wejść do Parlamentu Europejskiego, chcąc wejść do polskiego Parlamentu – chcą to uczynić kosztem Prawa i Sprawiedliwości, chcą to uczynić kosztem wielkiej formacji patriotycznej, która jest jedyną siłą zdolną zatrzymać wszelkie roszczenia niesprawiedliwe, nieuczciwe i nie mające żadnych podstaw wobec Polski. Jeżeli osłabimy PiS, to damy drogę takim siłom jak Platforma Obywatelska i tzw. Koalicja Europejska. A to są siły, które wielokrotnie przystawały na grabież Polski i to z różnych środowisk, zarówno mafijnych jak i politycznych zagranicznych. Apeluję do takich ludzi, których uważam za uczciwych, jak pan Michalkiewicz czy pan Braun: panowie, osłabiając Prawo i Sprawiedliwość – osłabiacie Polskę – powiedział polityk.

