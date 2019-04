Złodzieje wysadzili bankomat na Krzeptówkach

Zniszczony bankomat zauważył mężczyzna, który chciał rano wybrać z niego pieniądze. O sprawie poinformował policję. Najprawdopodobniej złodziejom nie udało się ukraść pieniędzy, bo kasetka z banknotami nie została naruszona. Urządzenie jest ustawione obok słynnego Sankturaium Maryjnego na Krzeptówkach.

– Droga w rejonie Sanktuarium jest zamknięta na odcinku od ul. Przewodnika Krzeptowskiego do Drogi do Rojów. Tylko mieszkańcy mogą wyjeżdżać ze swoich posesji. Na miejscu są policjanci, którzy informują o utrudnieniach i przekazują informację o utrudnieniach. Może to potrwać do godz. 14. Władze miasta skróciły miejską linię autobusową – "Tygodnik Podhalański" cytuje Romana Wiczorka, rzecznika prasowego zakopiańskiej policji.

Medium zwraca uwagę, że nie była to pierwsza próba ograbniea bankamatu w okolicy. W czerwcu ubiegłego roku złodzieje próbowali wysadzić bankomat na Gubałówce. W Białce Tatrzańskiej dwa razy wyrywali bankomaty z pomocą samochodów.