Co sądzą Polacy o zwiększeniu pensum nauczycieli? Odpowiedź jest jasna

Powiązanie wzrostu pensum ze wzrostem płac to kolejna propozycja rządu PiS dla strajkujących od ubiegłego poniedziałku nauczycieli. W wariancie podwyższenia pensum do 22 godz. podwyżki dla nauczyciela dyplomowanego miałyby być realizowane stopniowo: w 2020 r. - 6128 zł, 2021 r. - 6653 zł, 2022 r. - 7179 zł; 2023 r. - 7704 zł. Propozycja rządu dla nauczyciela dyplomowanego w wariancie pensum 24 godz. to: w 2020 r. - 6335 zł, 2021 r. - 7434 zł, 2022 r. - 7800 zł; 2023 r. - 8100 zł.

Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych nie przyjmują tej propozycji. Krytyczna wobec pomysłu jest także oświatowa "Solidarność". A co o propozycjach rządu sądzą Polacy?

Z badania ośrodka Social Changes przeprowadzonego na zlecenie portalu wPolityce.pl wynika, że większość Polaków pozytywnie ocenia pomysły rządu. Na pytanie: "jJak oceniasz propozycję, aby połączyć podwyżki dla nauczycieli ze zwiększeniem pensum, czyli minimalnej liczby godzin, które każdy nauczyciel musi przepracować (obecnie 18 godzin tygodniowo)?", 25 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie popieram". 28 proc. badanych wskazało odpowiedź "raczej popieram". Raczej nie popiera tego rozwiązania 10 proc., a zdecydowanie jest mu przeciwne 16 proc. ankietowanych. Zdania na ten temat nie ma 22 proc. uczestników badania.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 12-17 kwietnia 2019 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie. W badaniu wzięło udział 1111 osób.

