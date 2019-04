"SE": Prawie 100 tys. emerytów nie dostanie "trzynastek"

Dodatkowa emerytura, która zostanie wypłacona w maju, to jedna z propozycji zaprezentowanych w ramach tzw. Nowej Piątki PiS. Świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Trzynastą emeryturę otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę. Wysokość świadczenia wynosi tyle, ile najniższa emerytura – 1100 zł brutto, czyli 888 zł netto. Świadczeń będzie wypłacone wraz z majową emeryturą lub rentą. Niektóre świadczenia rolnicze są wypłacane raz na kwartał i w takich przypadkach świadczeniobiorcy "Emeryturę plus" otrzymają w czerwcu.

Jak jednak informuje "Super Express", świadczenia może nie otrzymać aż 100 tys. osób. Powód? Jeden zapis w ustawie. Chodzi o zapis, na mocy którego świadczenie przysługuje osobom, które 30 kwietnia mają prawo do świadczenia emerytalnego lub rentowego. Jak wskazuje "SE", "trzynastka" nie należy się tym, którzy prawo to mają w tym czasie zawieszone. Chodzi o osoby, które skorzystały z obniżenia wieku emerytalnego i złożyły wniosek do ZUS, ale wciąż nie zrezygnowały z pracy.

Dziennik sugeruje, że aby obejść przepis, należy zwolnić się z pracy choćby na jeden dzień w okresie do 30 kwietnia.