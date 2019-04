– Jeżeli osłabimy PiS, to damy drogę takim siłom jak Platforma Obywatelska i tzw. Koalicja Europejska. A to są siły, które wielokrotnie przystawały na grabież Polski i to z różnych środowisk, zarówno mafijnych jak i politycznych zagranicznych. Apeluję do takich ludzi, których uważam za uczciwych, jak pan Michalkiewicz czy pan Braun: panowie, osłabiając Prawo i Sprawiedliwość – osłabiacie Polskę – powiedział Antoni Macierewicz.

Na ten apel radośnie zareagował poseł Wilk. Jego zdaniem wypowiedź Macierewicza świadczy o tym, że poparcie Konfederacji musi już sięgać 10 proc.

"Słychać wycie - ZNAKOMICIE !! A prościej: skoro Antoś mówi źle o Konfederacji to znaczy, że musimy mieć już realnie w okolicach 10 proc." – napisał poseł na Twitterze.

Wcześniej Wilk w podobnym tonie skomentował występ Mariana Kowalskiego w TVP Info, który oskarżył środowiska współtworzące Konfederację o tworzenie opcji "prorosyjskiej".

"Jeśli PiS ucieka się już do wykorzystywania nawet kabaretu CHOJKOW do ataku na Konfederację to wiedzcie, że musimy stać dobrze w PRAWDZIWYCH sondażach:-))" – napisał Wilk.