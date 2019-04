"Nie wbijajcie protestującym noża w plecy!". Zandberg mocno do KE

Liderzy Koalicji Europejskiej m.in. Grzegorz Schetyna, Władysław Kosiniak-Kamysz i Katarzyna Lubnauer wystąpili dziś na wspólnej konferencji prasowej podczas której zaapelowali do rządu o zakończenie protestu nauczycieli.

– Jako przedstawiciele Koalicji Europejskiej jesteśmy tu po to, żeby zaapelować o zakończenie tego protestu, o to żeby Jarosław Kaczyński podjął decyzję, wezwał premiera Morawieckiego i zarządził zakończenie tego konfliktu, czyli tak naprawdę zdecydował się o podwyżce, którą oczekuje środowisko nauczycielskie – mówił podczas konferencji Grzegorz Schetyna. Jak podkreślał, nie może być tak, że strajk nauczycieli, - słuszny protest – będzie trwał przez święta, przez następne dni. – Dlatego jesteśmy tutaj, żeby zaapelować do rządu i prezesa Kaczyńskiego o zakończenie tego protestu – dodawał.

Apel ten w mocnych słowach skomentował Adrian Zandberg z partii Razem. "Dziś pod Sejmem jasna deklaracja: Lewica nie zdradzi nauczycieli. Liberałowie, nie wbijajcie protestującym noża w plecy! To nie jest wasz protest. Wasze słowa wzmacniają niestety tych, którzy chcą zgnoić nauczycieli i złamać strajk siłą" – napisał na Twitterze polityk.