"Do końca pokoleń nikt z nas o nich nie zapomni". Poruszające słowa prof. Weissa

Dzisiaj przypada 76. rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie. Na temat tego zrywu i historii Żydów mówił prof. Szewach Weiss, który w PR24 był gościem Antoniego Trzmiela, dziennikarza Telewizji Polskiej oraz szefa portalu DoRzeczy.pl.

– Może to był prolog do drugiego powstania. Nie wiem, nie jestem historykiem. Ja czuję że te powstania się bardzo łączą. To przed wojną było wspólne miasto. 30 proc. obywateli to byli Żydzi. Żyło się dobrze, czasami bardzo dobrze. Kwitnęła kultura, kino, teatr, balet, nauka. Jest bardzo dużo wspólnego – mówił prof. Weiss.

Były ambasador Izraela podkreślił, że wydarzenia z czasów II wojny światowej, w tym również i dziedzictwo powstania z 1943 roku, są cały czas żywe w społeczności żydowskiej. Wpływa na to nie tylko fakt, że wiele osób, które przetrwały piekło wojny nadal żyje, ale również mnóstwo rodzin zostało okaleczonych przez Niemców. Ta bolesna historia jest cały czas żywa wśród Żydów.

– W tym przypadku, gdy żyje jeszcze tyle ludzi, którzy to przeżyli, gdy jest tyle sierot historia żyje, my ją czujemy, ona się ujawnia w naszych snach. Na każdym spotkaniu rodzinnym przypomina się o tych, których nie ma. Ta przeszłość jest rzeczywistością i częścią przyszłości – podkreślał w rozmowie z Antonim Trzmielem.

Prof. Szewach Weiss podkreślił, że jego rodzina została ocalona przez Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. – Mnie, mojego ojca, matkę, siostry, brata, ciocię i kuzyna uratowali Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Mam osobiste doświadczenie tego, co znaczy odwaga i sprawiedliwość wewnętrzna tych ludzi. Do końca pokoleń nikt z nas o nich nie zapomni – podkreślał były ambasador Izraela.