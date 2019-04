Ambasador USA: To dla nas zaszczyt, że Polska jest tak bliskim partnerem

Premier Mateusz Morawiecki przebywał z wizytą w USA, gdzie promował film "Poland: The Royal Tour". – To było świetne doświadczenie, może w innym życiu mógłbym być producentem – mówił premier Mateusz Morawiecki, który we wtorek wieczorem uczestniczył w premierowym pokazie filmu "Poland: The Royal Tour" w Chicago.

"The Royal Tour" to seria wyjątkowych filmów dokumentalnych przedstawiająca historię, kulturę i przyrodę najciekawszych państw świata. O niezwykłej atrakcyjności godzinnego programu świadczy przede wszystkim jego autorska formuła – przewodnikiem oprowadzającym widza jest urzędujący szef państwa lub rządu. Poprzednie edycje "The Royal Tour" były zrealizowane m.in. w Izraelu, Meksyku i Jordanii.

"USA to dla naszej gospodarki jeden z największych i najbardziej perspektywicznych partnerów. Chcemy jeszcze bardziej zacieśniać współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego Amerykanie muszą poznać Polskę od jak najlepszej strony. Wierzę, że The Royal Tour Poland w tym pomoże" – napisał Mateusz Morawiecki po powrocie do kraju.





Na wpis premiera odpowiedziała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. "Panie Premierze @MorawieckiM, to dla nas zaszczyt, że Polska jest tak bliskim partnerem. Nasza współpraca gospodarcza kwitnie. Do tego fantastycznie rozwija się nasza współpraca w zakresie bezpieczeństwa i energetyki. Zacieśnianie naszych relacji jest moim osobistym celem" – napisała na Twitterze.