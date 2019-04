PiS wygrywa, Konfederacja przekracza próg

Gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się teraz, to wygrałoby je Zjednoczona Prawica, która cieszy się poparciem 36 proc. Polaków. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Europejska, na którą chce głosować 31 proc. respondentów – wynika z sondażu pracowni Social Changes dla portalu wpolityce.pl.

Trzecie miejsce zajęła Wiosna Roberta Biedronia, która w tych wyborach może liczyć na 11 proc. głosów. Tuż za nią znalazł się ruch Kukiz‘15, na który chce głosować 9 proc. wyborców. Do PE weszłaby jeszcze Konfederacja, która cieszy się poparciem 5 proc. ankietowanych. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 12-17 kwietnia 2019 roku na ogólnopolskiej,reprezentatywnej próbie. W badaniu wzięło udział 1111 osób. Pracownia Social Changes przeprowadziła także badanie dotyczące wyborów parlamentarnych. Wynika z niego, że Zjednoczona Prawica cieszy się poparciem 37 proc. badanych. Drugie miejsce zajęła Platforma Obywatelska, na którą chce głosować 22 proc. ankietowanych. Z kolei Wiosna Roberta Biedronia może liczyć na 10 proc. wyborców. Z kolei na Kukiz'15 wskazało 9 proc. respondentów. Polskie Stronnictwo Ludowe i Sojusz Lewicy Demokratycznej balansują na granicy progu wyborczego, otrzymując po 5 proc. głosów.