"W Gdańsku sytuacja jest dramatyczna". Dulkiewicz apeluje do premiera

W liście skierowanym do premiera Aleksandra Dulkiewicz zwróciła uwagę na sytuację maturzystów w Gdańsku. W jej ocenie jest ona dramatyczna. "Spośród 33 szkół, w których maturzyści czekają na klasyfikację, strajk kontynuuje 27 placówek. Oznacza to, że do matury może nie przystąpić 3,5 tysiąca uczniów" – wskazała prezydent Gdańska. Jak podkreśliła, zapowiedź kontynuowania rozmów z nauczycielami dwa dni po przewidzianym przepisami terminie klasyfikowania uczniów ostatnich klas jest dla nich wyrokiem. "Dlatego należy działać szybko" – uważa polityk.

Dulkiewicz zaapelowała do Mateusza Morawieckiego o "natychmiastowe rozwiązanie największego we współczesnej historii Polski chaosu w polskiej oświacie". Wskazała przy tym, że dialog w obliczu strajku jest złożony i skomplikowany, jednak nie należy odkładać go w czasie.

Prezydent Gdańska poprosiła również, aby kompletując skład uczestników negocjacji z nauczycielami nie pomijać samorządów, "realnych płatników reform i deform, nie tylko edukacji". Jak wyjaśniła, to prezydenci, burmistrzowie i wójtowie odpowiadają za prowadzenie szkół. "Wiem, że pan i pański rząd jesteście gotowi do szybkich rozwiązań w imię celów strategicznych. Skorzystajcie proszę z tego rozwiązania w tej ważnej dla wszystkich sprawie" – napisała prezydent.