"Zablokujemy ten kraj, zablokujemy gospodarkę". Szokujące słowa feministki o strajku nauczycieli

Na nagraniu zamieszczonym w sieci, które opublikował jeden z użytkowników Twittera, Marta Szymczyk apeluje do nauczycieli, aby się nie poddawali i nie zawieszali strajku.

– Nie możemy podzielić się w tej kwestii, musimy po prostu trwać w strajku. Dlaczego? Ja Państwu powiem dlaczego. Bo kolejny tydzień po świętach jest tygodniem kluczowym. 26 kwietnia jest zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych. A żeby oni mogli ukończyć szkołę, musi się odbyć klasyfikacja, muszą być rady klasyfikacyjne. A ja przypomnę, że my jesteśmy w strajku i nie przerywamy tego strajku. Ale jeżeli PiS sobie myśli, że ktokolwiek z na odpuści, to nie ma takiej możliwości. Będziemy strajkować dotąd, dopóki nie zaczniecie nas szanować. Trwajmy w tym strajku i uwierzcie mi, że jeżeli jeszcze ten tydzień po świętach wytrzymamy, to zablokujemy ten kraj, zablokujemy gospodarkę tego kraju – słyszymy na nagraniu.