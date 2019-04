"Jak głupia baba ze starej komedii". Ziemkiewicz o apelu Dulkiewicz do premiera

W liście skierowanym do premiera Aleksandra Dulkiewicz zwróciła uwagę na sytuację maturzystów w Gdańsku. W jej ocenie jest ona dramatyczna. Prezydent Gdańska zaapelowała do Mateusza Morawieckiego o "natychmiastowe rozwiązanie największego we współczesnej historii Polski chaosu w polskiej oświacie". – Panie Premierze, zapowiedź dalszych negocjacji z nauczycielami 2 dni po terminie klasyfikacji uczniów klas maturalnych jest dla nich wyrokiem! – podkreśliła.





Do listu tego odniósł się na Twitterze Rafał Ziemkiewicz. Publicysta tygodnika "Do Rzeczy" nie szczędził mocnych słów. "Sytuacja jest dramatyczna bo szczuliście nauczycieli na rząd i obiecywaliście że im wbrew prawu zapłacicie za strajk. A teraz się Pani zachowuje jak głupia baba ze starej komedii, co jak narozrabia totalnie to krzyczy do męża „no zrób coś!” (i mąż, na szczęście, znajduje wyjście)" – napisał Ziemkiewicz.