"To nasz obowiązek". Macierewicz o ochronie życia poczętego

Antoni Macierewicz mówił na antenie Polskiego Radia 24, że niesłychanie ważne jest, aby "pewne fundamentalne postulaty wiary były realizowane w przyszłości także przez Sejm". Jak wyjaśnił, ma tu na myśli przede wszystkim ustawę dotyczącą ochrony życia poczętego. – Ta sprawa musi być załatwiona, musi zostać zrealizowana – wskazał.

– Nie chodzi o to, żeby burzyć obecny stan rzeczy, ale trzeba mieć świadomość, że to jest nasz obowiązek. Bez ochrony życia nie ma ochrony ani pracy, ani polityki, ani bezpieczeństwa, ani wzrostu gospodarki – tłumaczył były szef MON. Podkreślił również, że ochrona życia jest fundamentem ładu społecznego. – Widzimy, co się dzieje z państwami, które tego nie przestrzegają. Widzimy jakie dramaty dotykają Francji i Niemiec. Mówię o przerażeniu jakie dotknęło wszystkie państwa europejskie w związku z wydarzeniami w Libii – mówił i dodał: "Natychmiast po działaniach wojennych w Libii odezwały się głosy obaw, że za chwilę na Europę runie nowa fala kilkuset tysięcy migrantów z Afryki. A Europa jest kompletnie do tego nieprzygotowana".

– Europa, zwłaszcza południe, stanęła przed powtórnym wyzwaniem wielkiej fali migracyjnej. jest wobec niej bezradna. Należy na miejscu zmieniać na lepsze warunki życia ludzi potrzebujących, by migracje nie były konieczne. O tym mówił Jarosław Kaczyński – wskazał Antoni Macierewicz. Były szef MON dodał: "Zadanie wzmocnienia ochrony życia poczętego jest przed nami. Musi być zrealizowane. Ale będzie ono funkcją poparcia. Jeżeli podzielimy formację patriotyczną, to wesprzemy wyłącznie ludzi typu Schetyna czy Biedroń". Macierewicz przekonywał, że osłabienie Prawa i Sprawiedliwości wzmocniłoby Koalicję Europejską, co za tym idzie "osłabiłoby możliwość realizacji polskich, patriotycznych, narodowych, niepodległościowych postulatów".